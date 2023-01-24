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35 минут назад

Предпринимательница в Бердянске получила контузию при подрыве СВУ в ее машине

ТАСС

Предпринимательница получила контузию во вторник в результате подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в автомобиле в Бердянске, сообщили журналистам в силовых структурах Запорожской области.

Предпринимательница выжила после взрыва машины в Бердянске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Бердянске при взрыве СВУ легко пострадала предпринимательница. Женщина ехала на своей машине ВАЗ-2111 по улице Руденко. В 15:45 мск сдетонировало СВУ, заложенное под заднее пассажирское сиденье со стороны водителя. Пострадавшая получила легкую контузию, скорая помощь доставила ее в больницу", - сообщили в силовых структурах.

Появились подробности взрыва автомобиля в Бердянске

По предварительной оценке, мощность взрывного устройства составила до 200 гр в тротиловом эквиваленте, поражающих элементов у СВУ не было.

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