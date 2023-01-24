Предпринимательница выжила после взрыва машины в Бердянске

"В Бердянске при взрыве СВУ легко пострадала предпринимательница. Женщина ехала на своей машине ВАЗ-2111 по улице Руденко. В 15:45 мск сдетонировало СВУ, заложенное под заднее пассажирское сиденье со стороны водителя. Пострадавшая получила легкую контузию, скорая помощь доставила ее в больницу", - сообщили в силовых структурах.