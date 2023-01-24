В Белоруссии арестовали гражданина Литвы

Прокурор Ошмянского района (Гродненская область) санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Литовской Республики, которому инкриминировано незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза свыше 72 кг гашиша. Об этом сообщила во вторник на своем сайте Генеральная прокуратура Белоруссии.