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1 час назад

В Белоруссии арестовали гражданина Литвы

ТАСС

Прокурор Ошмянского района (Гродненская область) санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Литовской Республики, которому инкриминировано незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза свыше 72 кг гашиша. Об этом сообщила во вторник на своем сайте Генеральная прокуратура Белоруссии.

В Белоруссии арестовали гражданина Литвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прокурор санкционировал избрание названной меры пресечения с учетом тяжести преступления и обстоятельств его совершения", - отмечается в сообщении.

В соответствии с материалами дела, 14 января в республиканском пункте таможенного оформления "Каменный Лог" гражданин Литвы незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС более 72 кг гашиша. Наркотическое средство находилось в конструктивной полости задней части автомобиля Chevrolet Corvette, проинформировали в белорусском ведомстве.

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