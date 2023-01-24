В Белоруссии арестовали гражданина Литвы

Прокурор Ошмянского района (Гродненская область) санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Литовской Республики, которому инкриминировано незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза свыше 72 кг гашиша. Об этом сообщила во вторник на своем сайте Генеральная прокуратура Белоруссии.
"Прокурор санкционировал избрание названной меры пресечения с учетом тяжести преступления и обстоятельств его совершения", - отмечается в сообщении.
В соответствии с материалами дела, 14 января в республиканском пункте таможенного оформления "Каменный Лог" гражданин Литвы незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС более 72 кг гашиша. Наркотическое средство находилось в конструктивной полости задней части автомобиля Chevrolet Corvette, проинформировали в белорусском ведомстве.