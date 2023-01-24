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47 минут назад

На экс-футболиста Савина завели дело о дискредитации ВС РФ

Мария Иванова

Бывшему футболисту Евгению Савину, ведущему блога «КраСава» на YouTube, грозит штраф до 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.

На экс-футболиста Савина завели дело о дискредитации ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В суд поступил административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП, дата его рассмотрения пока не назначена», - пояснил представитель суда.

Ранее бывший игрок «Урала» и «Крыльев Советов» Евгений Савин снял видео с украинскими футболистами, в котором выступил против военной спецоперации России. Ролик вызвал общественный резонанс в РФ: некоторые медийные лица даже предлагали завести на него уголовное дело и лишить гражданства.

Яшину дали 8,5 года за дискредитацию российской армии

Позднее в одном из видео в блоге Савина на YouTube появилось сообщение о том, что он покинул Россию.

Происшествия,Евгений Савин,Верховный суд,Крылья Советов,
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