В Калининграде задержали обвиняемого в руководстве ОПГ

Сотрудники полиции Калининградской области провели задержание подозреваемого в руководстве крупной криминальной структуры. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, мужчина контролировал несколько преступных организаций, которые осуществляли различные виды противозаконной деятельности и обеспечивал их существование. В ходе обыска при задержании обвиняемого были изъяты боевые гранаты, патроны и несколько единиц огнестрельного оружия, а также крупные суммы денежных средств.

В отношении криминального авторитета возбуждено следствие по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Преступнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Мужчина заключен под стражу, обвинения в свой адрес отрицает, называет себя "временно безработным".