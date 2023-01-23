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23 минуты назад

Пожар в особняке XIX века произошел в центре Москвы

Елена Прошина

В особняке Сергея Елагина, построенном в конце XIX века в центре Москвы, произошел пожар. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, сообщение о возгорании на Страстном бульваре, дом №11, поступило экстренным службам в 15:48. Там в подвальном помещении загорелись личные вещи. При этом, согласно информации «РЕН ТВ», пожар произошел в кальянной, расположенной в особняке. Из окон одноэтажного здания наблюдали густой дым.

К моменту прибытия пожарных из особняка самостоятельно эвакуировались 50 человек. В 16:08 открытое горение локализовали. Площадь возгорания составила пять квадратов.

Особняк Елагина был построен в 1898 году. На данный момент в нем располагаются бар, магазины и офисы.

Происшествия,Видео,Сергей Елагин,
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