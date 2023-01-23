Стала известна судьба бежавшего в Норвегию командира ЧВК «Вагнер»

«Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК "Вагнер", который называется "Нидхёгг", так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК "Вагнер" и подготовлены для передачи россроссийским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен», — заявил глава ЧВК.