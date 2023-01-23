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9 минут назад

Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе в Непале россиян

Елена Прошина

Тела всех четырех граждан России, погибших в авиакатастрофе в Непале, опознаны. Урны с их прахом переданы представителям семей, рассказал посол России в Непале Алексей Новиков. Об этом пишет ТАСС.

Тела погибших при крушении самолета в Непале российских туристов опознали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Останки всех четверых граждан России, погибших 15 января текущего года в результате авиакатастрофы в Непале, идентифицированы и опознаны. Урны с прахом россиян переданы доверенным лицам в соответствии с волей родителей погибших», - сказал Новиков.

По его словам, все расходы по оказанию ритуальных услуг взяла на себя авиакомпания Yeti Airlines, которая эксплуатировала разбившийся самолет,

«Посольство в срочном порядке и без взимания сборов выполнило все необходимые процедуры, включая оформление требуемых документов», - отметил он.

Ранее Новиков рассказал, что посольство находится в постоянном контакте с авиакомпанией Yeti Airlines, местными властями и представителями, чтобы оказать всю возможную помощь.

Напомним, на борту разбившегося самолета находились четверо россиян. На лайнере летела семья из трех человек: Виктория Алтунина, ее муж Виктор Лыгин и его двоюродный брат Юрий Лыгин. Также в самолете находилась Елена Бандуро.

Происшествия,Алексей Новиков,
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