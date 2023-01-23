Тела погибших при крушении самолета в Непале российских туристов опознали

Тела четырех российских туристов, погибших при крушении самолета компании Yeti Airlines в Непале 15 января, были опознаны, сообщил посол РФ в южноазиатской стране Алексей Новиков. В разговоре с ТАСС дипломат подчеркнул, что урны с прахом граждан РФ передали доверенным лицам по согласию родственников скончавшихся.

Останки всех четверых граждан России, погибших 15 января текущего года в результате авиакатастрофы в Непале, идентифицированы и опознаны. Урны с прахом россиян переданы доверенным лицам в соответствии с волей родителей погибших, — заявил Новиков.

Он отметил, что авиакомпания Yeti Airlines, которая использовала разбившийся самолет, взяла на себя ритуальные расходы. Как указал Новиков, сотрудники посольства оформили все необходимые для этого документы.

Посольство в срочном порядке и без взимания сборов выполнило все необходимые процедуры, включая оформление требуемых документов, — отметил представитель диппредставительства.