В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
28 минут назад

Педофил более полугода терроризировал ребенка в Москве

Мослентаиещё 3

В столице предъявили обвинение педофилу, более полугода терроризировавшего ребенка, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

Педофил более полугода терроризировал ребенка в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По версии следствия, злоумышленник в период с сентября 2014 по март 2015 года, совершая уборку территории на участке местности вблизи жилого дома, расположенного по улице Адмирала Лазарева, познакомился с малолетней девочкой. Войдя в доверие к ребенку, и, используя ее беспомощное состояние, он неоднократно совершил в отношении нее действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

В ходе слаженной работы следователей по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого, он был задержан в одном из аэропортов столицы. Ранее в 2015 году судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. По окончании допроса фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Фигуранта проверяют на причастность к иным преступлениям в России.

Ранее в Москве поймали попытавшегося покинуть Россию педофила.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители