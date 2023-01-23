Есть жертвы: В Хабаровском крае вспыхнул пожар

В городе Советская Гавань Хабаровского края произошел пожар. В результате происшествия, три человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Уточняется, что пламя вспыхнуло в частном деревянном доме в садово-огородническом некоммерческом товариществе «Строитель». В три часа ночи там заметили людей, в шесть часов случился пожар. Более детальной информации пока нет. При тушении пожара были найдены тела трех человек, сообщил представитель прокуратуры.
Надзорное ведомство Советской Гавани держит ход процессуальной проверки под своим контролем. На месте инцидента работают правоохранительные органы и спасательные службы. Сведений о других жертвах или пострадавших не поступало. Причины возгорания неизвестны.