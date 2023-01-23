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6 минут назад

Есть жертвы: В Хабаровском крае вспыхнул пожар

Елена Прошина

В городе Советская Гавань Хабаровского края произошел пожар. В результате происшествия, три человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Есть жертвы: В Хабаровском крае вспыхнул пожар
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что пламя вспыхнуло в частном деревянном доме в садово-огородническом некоммерческом товариществе «Строитель». В три часа ночи там заметили людей, в шесть часов случился пожар. Более детальной информации пока нет. При тушении пожара были найдены тела трех человек, сообщил представитель прокуратуры.

Надзорное ведомство Советской Гавани держит ход процессуальной проверки под своим контролем. На месте инцидента работают правоохранительные органы и спасательные службы. Сведений о других жертвах или пострадавших не поступало. Причины возгорания неизвестны.

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