Есть жертвы: В Хабаровском крае вспыхнул пожар

В городе Советская Гавань Хабаровского края произошел пожар. В результате происшествия, три человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

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Уточняется, что пламя вспыхнуло в частном деревянном доме в садово-огородническом некоммерческом товариществе «Строитель». В три часа ночи там заметили людей, в шесть часов случился пожар. Более детальной информации пока нет. При тушении пожара были найдены тела трех человек, сообщил представитель прокуратуры.