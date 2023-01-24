Летевший на Сахалин самолет вернулся в аэропорт из-за сильного ветра

Самолет российской авиакомпании «Аврора», летевший рейсом Владивосток — Южно-Сахалинск, не смог приземлиться в сахалинском аэропорту из-за сильного ветра и метели на полуострове и вернулся на запасной аэродром. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

В пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска рассказали, что самолет сделал несколько кругов над Сахалином и ушел на запасной аэродром во Владивостоке.

Кроме того, из-за непогоды на несколько часов задерживаются авиарейсы между Южно-Сахалинском и Владивостоком, а также и Хабаровском. Рейс Южно-Сахалинск — Советская гавань (Хабаровский край) перенесен на 25 января.

Сообщается, что сейчас на территории Сахалинской области метель, дует сильный ветер. На территории аэропортов отмечается плохая видимость. На 25-26 января объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют усиление ветра до ураганного.