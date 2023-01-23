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41 минуту назад

СМИ: подозреваемый в стрельбе в Калифорнии планировал совершить еще одно нападение

ТАССиещё 9

Ху Кан Тран, подозреваемый в убийстве 10 человек в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния), планировал устроить еще одно нападение на танцевальную студию. Как передает газета Los Angeles Times, об этом сообщил в понедельник шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

Подозреваемый в стрельбе в Калифорнии планировал еще одно нападение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Подозреваемый зашел в танцевальную студию Lai Lai, возможно, намереваясь убить еще двух человек, но два члена местного сообщества обезоружили преступника, завладев его пистолетом, и мужчина убежал", - сказал шериф.

По его данным, подозреваемый скрылся на белом фургоне, который был позднее найден в городе Торранс. Внутри фургона было обнаружено тело стрелявшего.

Личность жертв, среди которых было пять женщин, устанавливаются. Им всем было более 50 лет.

Стрельба была открыта в танцевальной студии в Монтерей-Парке в субботу вечером, 10 человек погибли, столько же были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Полиция считает, что стрелял 72-летний Ху Кан Тран, мотивы его действий пока не установлены.

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден был проинформирован о стрельбе, расследованием произошедшего займется ФБР. По данным организации Gun Violence Archive, стрельба в Монтерей-Парке стала рекордной по числу жертв после нападения на начальную школу в Ювалде (штат Техас), которая произошла 24 мая прошлого года.

Происшествия,Самоубийство,Джозеф Байден,ФБР,
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