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19 минут назад

Изрезанные трупы двух человек обнаружили в жилом доме под Москвой

Lenta.ruиещё 1

Изрезанные трупы двух человек обнаружили в жилом доме в Подмосковье — инцидент произошел на улице Дзержинского в Наро-Фоминске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Изрезанные трупы двух человек обнаружили в жилом доме под Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, погибшими оказались местные жители — 40-летний мужчина и 65-летняя пенсионерка, их тела опознали сотрудники правоохранительных органов. Помимо ранений, на теле женщины были найдены гематомы.

Уточняется, что мужчина был ранее судим по части 3 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») Уголовного кодекса РФ и по статье о незаконном пересечении границы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в бане под Петербургом нашли расчлененные и разложенные по трем пакетам останки неизвестного мужчины. О находке заявила хозяйка постройки, подозревающая в убийстве своего отчима.

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