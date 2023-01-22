Изрезанные трупы двух человек обнаружили в жилом доме под Москвой

Изрезанные трупы двух человек обнаружили в жилом доме в Подмосковье — инцидент произошел на улице Дзержинского в Наро-Фоминске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, погибшими оказались местные жители — 40-летний мужчина и 65-летняя пенсионерка, их тела опознали сотрудники правоохранительных органов. Помимо ранений, на теле женщины были найдены гематомы.

Уточняется, что мужчина был ранее судим по части 3 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») Уголовного кодекса РФ и по статье о незаконном пересечении границы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.