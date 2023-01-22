Узбекские рабочие выбрались из рабства на стройке в России

Двоим рабочим из Узбекистана удалось выбраться из рабства на стройке муниципального детского сада в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале движения против рабства «Альтернатива».

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Как сообщили в движении, двое молодых людей из Узбекистана, Мажидов Рустам и Халиков Хусан, в 2022 году приехали по приглашению друга на заработки в Россию. Им предлагалось поработать на стройке детсада, получая за это 800 долларов ежемесячно.

Позднее выяснилось, что большую часть времени с ними вел переписку не друг, а некий Розумродов Акмар который отобрал телефон у его изначального владельца. Спустя несколько месяцев, во время продления разрешения на работу, у Мажидова и Халикова отняли паспорта и прекратили платить деньги за работу. Для этого, чтобы они продолжали ей заниматься, их регулярно избивали, угрожая при этом связями в правоохранительных органах.

Как сообщает Telegram-канал издания Mash, в январе молодые люди решились бежать без вещей и одежды. Позднее волонтеры «Альтернативы» нашли их замерзшими в одном из московских подъездов. Как уточнили в самом движении, сейчас Мажидову и Халикову уже сделаны временные документы, в ближайшее время они смогут вернуться домой.

Кроме того, молодые люди рассказали, что в Казани существует целый центр, который распределяет трудовых мигрантов по разным регионам, где с ними случаются истории, аналогичные произошедшей с ними.