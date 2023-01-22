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25 минут назад

В больнице Петербурга обнаружили окровавленную женщину

Lenta.ru

В приемном покое больницы в Колпино, Санкт-Петербург, обнаружили избитую окровавленную женщину. Об этом пишет «Фонтанка».

Мужчина избил женщину у входа в больницу в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером в субботу, 21 января, в полицию поступило сообщение из больницы №33 о 35-летней пациентке с многочисленными травмами головы и конечностей. По данным сотрудников учреждения, от пострадавшей пахло алкоголем.

По словам женщины, ее у входа в больницу избил 45-летний знакомый. Полиция начала поиски мужчины.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края 40-летняя женщина, избитая в подъезде жилого дома, несколько часов пролежала без помощи в смотровой больницы №7 и умерла. По версии очевидцев, за россиянкой присматривал только охранник.

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