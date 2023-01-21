Вылетевший из Перми в Гоа самолет совершил посадку в Узбекистане

Лайнер авиакомпании Azur Air, который был перенаправлен в Узбекистан из-за угрозы взрыва, вылетел в Гоа в 18:10 мск. Об этом пишут «Известия» в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

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Отмечается, что самолет, летевший из Перми в Гоа, был вынужден совершить посадку в Узбекистане в связи с требованием властей Индии.

Источник рассказал, что вылетевший из Перми рейс должен был приземлиться в аэропорту Даболим в Гоа в 4:15 утра (01.45 мск). Он был перенаправлен после того, как директор воздушной гавани получил электронное письмо, в котором упоминалась бомба, якобы заложенная в самолете, сообщает РИА «Новости».

После посадки в Узбекистане всех пассажиров вывели из самолета. Сотрудники безопасности аэропорта тщательно осмотрели воздушное судно в целом, багаж и ручную кладь пассажиров. При этом запрещенных устройств или веществ не было обнаружено.