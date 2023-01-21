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27 минут назад

Рогозин прокомментировал дело против Калиновского фразой «все знали»

Lenta.ru

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что прошлое руководство российской госкорпорации, управляющей космической отраслью, знало о коррупционных схемах бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Александра Калиновского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Рогозин прокомментировал дело против Калиновского фразой «все знали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем посте нынешний руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» решил прокомментировать информацию, появившуюся в газете «Коммерсантъ», о объявлении Калиновского в международный розыск. Рогозин отметил, что, по данным издания, Калиновский якобы вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение. Однако экс-глава «Роскосмоса» выразил уверенность, что данные манипуляции были известны правлению госкорпорации.

«Да ладно. Уверен, все, кто курировали в головном офисе "Роскосмоса" деятельность Центра Хруничева и его закупки, все знали», — написал Рогозин.

Он добавил, что чтобы вырезать «раковую опухоль коррупции», расследование о хищениях нельзя прекращать на Калиновском. Рогозин также рассказал, что уволил Калиновского на следующий день после назначения в «Роскосмос». Таким образом, он опровергнул неподтвержденные данные о том, что якобы работал с ним в госкорпорации.

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Ранее Cавеловский суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-главу Центра Хруничева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что Калиновский с 2014 по 2017 год мог похитить почти 400 миллионов рублей во время реализации контрактов о поставке режущих инструментов для предприятия из структуры «Роскосмоса». Известно, что подозреваемый улетел на Кипр.

Происшествия,Александр Калиновский,Дмитрий Рогозин,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,
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