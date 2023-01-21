Рогозин прокомментировал дело против Калиновского фразой «все знали»

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В своем посте нынешний руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» решил прокомментировать информацию, появившуюся в газете «Коммерсантъ», о объявлении Калиновского в международный розыск. Рогозин отметил, что, по данным издания, Калиновский якобы вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение. Однако экс-глава «Роскосмоса» выразил уверенность, что данные манипуляции были известны правлению госкорпорации.

«Да ладно. Уверен, все, кто курировали в головном офисе "Роскосмоса" деятельность Центра Хруничева и его закупки, все знали», — написал Рогозин.

Он добавил, что чтобы вырезать «раковую опухоль коррупции», расследование о хищениях нельзя прекращать на Калиновском. Рогозин также рассказал, что уволил Калиновского на следующий день после назначения в «Роскосмос». Таким образом, он опровергнул неподтвержденные данные о том, что якобы работал с ним в госкорпорации.