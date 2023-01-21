Аэростат с людьми застрял в горах в Сочи

Вертолет Ка-32 МЧС России планируется отправить к месту в горах в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи, там застрял аэростат с людьми. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, на борту застрявшего летательного аппарата было трое детей.
«Нештатную посадку произвел тепловой аэростат на лесной массив в Краснодарском крае. В летательном аппарате находятся пять человек, в том числе трое детей. Связь с людьми есть, их состояние нормальное», — добавили в МЧС России.
Планируется, что с воздуха прибывшие спасатели проведут мониторинг обстановки. Затем предполагается принять решение об эвакуации людей, оказавшихся на высоте.