Воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе в Сочи

Воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе высотой 2 тысячи метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи , сообщает ТАСС.

Там находятся трое детей и трое взрослых. Специалисты принимают меры, чтобы спасти людей. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту гибели лыжника на спуске с горы Эльбрус. Трагедия произошла 5 января. Согласно материалам проверки, мужчина 1979 года нарушил требования и выехал за ограждения трассы. Затем он набрал большую скорость и не смог разъехаться с другим лыжником.