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41 минуту назад

Воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве на горе в Сочи

Москва24иещё 5

Воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе высотой 2 тысячи метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи, сообщает ТАСС.

Воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе в Сочи
Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина

Там находятся трое детей и трое взрослых. Специалисты принимают меры, чтобы спасти людей. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту гибели лыжника на спуске с горы Эльбрус. Трагедия произошла 5 января. Согласно материалам проверки, мужчина 1979 года нарушил требования и выехал за ограждения трассы. Затем он набрал большую скорость и не смог разъехаться с другим лыжником.

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