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24 минуты назад

Челябинец поджег автомобиль возле храма

Ura.Ru

Житель Челябинской области поджег автомобиль, припаркованный возле храма Дмитрия Солунского в Троицке. Его задержали на месте происшествия, сообщили в седьмом поисково-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

Россиянин поджег автомобиль возле храма
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Сигнал о возгорании легкового автомобиля возле храма Дмитрия Солунского поступил днем 20 января. Огонь был оперативно потушен», — рассказали в поисково-спасательном отряде.

Причиной пожара, по предварительной информации, стал поджог. Предполагаемого поджигателя задержали на месте ЧП. Его мотивы устанавливаются. Автомобиль выгорел практически полностью.

Ранее сообщалось, что в Златоусте в трехэтажном здании, где находится автосервис, произошел пожар. Огонь уничтожил оборудование и автомобиль, находившийся на ремонте.

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