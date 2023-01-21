В Самаре водитель на Volvo протаранил здание детского театра

«Водитель, управляя автомобилем Volvo, по предварительным данным не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, совершил наезд на фасад дома 109 по ул. Льва Толстого. С места ДТП машиной СМП водитель с травмой головы и руки госпитализирован», — говорится в сообщении.