В Самаре водитель на Volvo протаранил здание детского театра

В Самаре автомобиль вылетел на тротуар и протаранил здание театра «СамАрт». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
«Водитель, управляя автомобилем Volvo, по предварительным данным не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, совершил наезд на фасад дома 109 по ул. Льва Толстого. С места ДТП машиной СМП водитель с травмой головы и руки госпитализирован», — говорится в сообщении.
В здании расположен театр юного зрителя «СамАрт». Отмечается, что полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.