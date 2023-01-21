Суд заочно арестовал экс-гендиректора центра им. Хруничева

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Калиновскому А. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента экстрадиции или задержания», — сказали в суде.