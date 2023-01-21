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48 минут назад

Суд заочно арестовал экс-гендиректора центра им. Хруничева Калиновского

RT на русском

Савёловский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора центра им. Хруничева Андрея Калиновского по делу о мошенничестве.

Суд заочно арестовал экс-гендиректора центра им. Хруничева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Калиновскому А. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента экстрадиции или задержания», — сказали в суде.

Решение вступило в силу 17 января.

По данным газеты «Коммерсантъ», Калиновский на протяжении нескольких лет «вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение», а также давал распоряжения своим подчинённым о заключении договоров на поставку оборудования с ООО «Сандвик».

Издание пишет, что, как установило следствие, таких договоров о замене якобы устаревшего оборудования было заключено восемь, в общей сложности на 393,6 млн рублей.

Происшествия,Андрей Калиновский,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,
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