Суд заочно арестовал экс-гендиректора центра им. Хруничева

Савёловский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора центра им. Хруничева Андрея Калиновского по делу о мошенничестве.
Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Калиновскому А. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента экстрадиции или задержания», — сказали в суде.
Решение вступило в силу 17 января.
По данным газеты «Коммерсантъ», Калиновский на протяжении нескольких лет «вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение», а также давал распоряжения своим подчинённым о заключении договоров на поставку оборудования с ООО «Сандвик».
Издание пишет, что, как установило следствие, таких договоров о замене якобы устаревшего оборудования было заключено восемь, в общей сложности на 393,6 млн рублей.