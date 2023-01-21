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24 минуты назад

Есть погибшие: В Домодедове вспыхнул пожар

Елена Прошина

В коттеджном поселке «Сказка-2» под Домодедовом произошел пожар. В результате происшествия два человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС РФ.

Есть погибшие: В Домодедове вспыхнул пожар
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену накануне в 19:50 мск. Пожар вспыхнул в жилом доме в городском округе Домодедово, деревня Максимиха, коттеджный поселок Сказка-2. Два человека погибли. Информации о других жертвах или пострадавших нет.

Собеседник агентства уточнил, что площадь пожара составила 42 кв. м. Пожарные уже прибыли на место инцидента, открытое горение ликвидировано, работы продолжаются.

Происшествия,МЧС России,
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