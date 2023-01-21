Есть погибшие: В Домодедове вспыхнул пожар

В коттеджном поселке «Сказка-2» под Домодедовом произошел пожар. В результате происшествия два человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС РФ.

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Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену накануне в 19:50 мск. Пожар вспыхнул в жилом доме в городском округе Домодедово, деревня Максимиха, коттеджный поселок Сказка-2. Два человека погибли. Информации о других жертвах или пострадавших нет.