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34 минуты назад

В московском метро пассажир упал на пути и погиб

Lenta.ru

В Москве пассажир погиб после падения на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщают «Известия».

В московском метро пассажир упал на пути и погиб
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По информации телеканала, инцидент произошел на станции «Котельники» вечером в пятницу, 20 января. Столичный департамент транспорта предупредил об увеличении интервала движения поездов на линии в связи с происшествием. На участке между станциями «Жулебино» и «Котельники» некоторое время поезда не ходили совсем.

Отмечается, что сейчас движение восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.

18 января в Москве подросток сделал сальто с крыши поезда в метро. Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел на станции метро «Киевская».

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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