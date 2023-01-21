В московском метро пассажир упал на пути и погиб

В Москве пассажир погиб после падения на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщают «Известия».

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

По информации телеканала, инцидент произошел на станции «Котельники» вечером в пятницу, 20 января. Столичный департамент транспорта предупредил об увеличении интервала движения поездов на линии в связи с происшествием. На участке между станциями «Жулебино» и «Котельники» некоторое время поезда не ходили совсем.

Отмечается, что сейчас движение восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.