Российский школьник попал под КАМАЗ и выжил

В соцсетях появилось видео, из которого можно установить, как все происходило. Мальчик переходил через дорогу по переходу на зеленый свет. По дальней от ребенка полосе проезжал КАМАЗ, водитель которого, вероятно, не заметил школьника. По словам свидетелей, мальчик смог сгруппироваться и лечь под колесами так, что грузовик его не задел. Ребенок не пострадал. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что автомобиль наехал на толпу пешеходов на переходе в Петербурге.