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32 минуты назад

В Уфе школьник попал под КАМАЗ и выжил, сумев лечь под колеса

РИА "ФедералПресс"

Дорожное происшествие случилось 14 января на Революционной улице в столице Башкирии. Третьеклассник переходил дорогу, когда на него наехал грузовик.

Российский школьник попал под КАМАЗ и выжил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В дежурную часть поступило сообщение по факту дорожного происшествия, произошедшего на улице Революционной. В настоящее время сотрудниками устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Начата проверка», – отметили в ГИБДД.

В соцсетях появилось видео, из которого можно установить, как все происходило. Мальчик переходил через дорогу по переходу на зеленый свет. По дальней от ребенка полосе проезжал КАМАЗ, водитель которого, вероятно, не заметил школьника. По словам свидетелей, мальчик смог сгруппироваться и лечь под колесами так, что грузовик его не задел. Ребенок не пострадал. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что автомобиль наехал на толпу пешеходов на переходе в Петербурге.

Происшествия,ГИБДД,
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