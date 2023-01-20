Драка с агрессивной женщиной в саратовской «Пятерочке» попала на видео

В УМВД Саратовского региона изучают записи с камер видеонаблюдения местного магазина «Пятерочка», в котором неизвестная женщина плюнула в девочку, подралась с ее матерью и столкнула другую покупательницу с крыльца, сообщает издание «Подъем». Заявлений по этим инцидентам не поступало.

В обстоятельствах видео, которые имеются в соцсетях, полиция разбирается. Мы это все увидели. Полиция зарегистрировала эти сообщения и проводит проверку. Заявлений не поступало, — сообщили в полиции.

Впервые запись с видеокамер появилась в городском сообществе «Заводской Online Саратов» на сайте «Вконтакте», где местные жители подтвердили, что женщину неоднократно видели в окрестностях и замечали за ней странное поведение. Одна из подписчиц паблика поделилась, что эта женщина «по пятам за ней с сыном ходит».

Раннее жительница Москвы жаловалась, что в элитном ресторане «Магадан» ее покусал мужчина. Девушка рассказала, что подсела с подругами к общим знакомым, после чего один из мужчин в компании неожиданно схватил ее за руку и впился в предплечье зубами. Девушка пожаловалась охране, но секьюрити попросили ее не обращать внимания, объяснив, что клиент «ненормальный» и «всех ходит кусает». По словам пострадавшей, на выходе из клуба нападавший не мог ее вспомнить, а затем предложил извиниться, однако схватил руку и опять начал кусать.