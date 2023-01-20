"Вмерз в землю": мать актера Суховского раскрыла подробности его гибели

"Для него было так принципиально, чтобы он свои деньги заработал, на свои домой вернулся, чтобы не мы ему прислали их. Вот прям мужичок, вот сам! А 31-го он позвонил, попросил прощения абсолютно у каждого, позвонил абсолютно всем - бабушкам, дедушкам, тетям, дядям - всем! Поблагодарил меня, признался, что не ценил, что мы раньше для него сделали. Довел своей трогательной речью до слёз, поздравил", - приводит слова Медведевой, всё ещё с трудом сдерживающей слёзы, Пятый канал.