"Вмерз в землю": мать актера Суховского раскрыла подробности его гибели

Юлианна Медведева, продюсер и приёмная мать погибшего на 19-м году жизни начинавшего актёра Арсена Суховского, рассказала о последних неделях его жизни и раскрыла ужасающие подробности его кончины.
Медведева пояснила, что он поехал из Краснодара в Москву - поступать в актёрскую школу, но зарабатывать пришлось на стройке (в подмосковном Звенигороде), так как денег у приёмных родителей он просить не хотел принципиально. Параллельно он продолжал пробоваться на новые роли.
А на новогодние праздники Арсен собирался приехать домой.
"Для него было так принципиально, чтобы он свои деньги заработал, на свои домой вернулся, чтобы не мы ему прислали их. Вот прям мужичок, вот сам! А 31-го он позвонил, попросил прощения абсолютно у каждого, позвонил абсолютно всем - бабушкам, дедушкам, тетям, дядям - всем! Поблагодарил меня, признался, что не ценил, что мы раньше для него сделали. Довел своей трогательной речью до слёз, поздравил", - приводит слова Медведевой, всё ещё с трудом сдерживающей слёзы, Пятый канал.
Но не сложилось: 4 января он позвонил и сказал, что ему до сих пор не выплатили деньги, надо подождать. Восьмого числа Юлианна сама позвонила Арсену, сообщив, что его может забрать брат, но он отказался, переживая, что ему тогда точно не заплатят.
12 января они созвонились вновь, и парню к тому моменту всё ещё не заплатили. Он отправился к начальнику обсудить этот вопрос, тот его направил в трансформаторную будку сделать фотографии счетчиков. Через двое суток Арсена нашли мёртвым.
"Спустя два дня его нашли возле трансформаторной будки, убитого током, вмёрзшего в землю. Спасибо напарнику, который связался со мной, потому что, как я поняла, его хотели хоронить, ну, так… Причем начальник его планировал хоронить так - забрать из морга. В Следственном комитете нам сказали, что в крови ни алкоголя, ни наркотиков не обнаружено. А дальше следствие разбирается", - рассказала женщина, добавив, что официально Суховский оформлен не был.
СКР уже возбудил уголовное дело по факту смерти молодого человека.
"Они его даже по технике безопасности не имели права отправлять на электрику, вообще в трансформаторную будку - у него нет допуска. Для чего он это сделал?" - задаётся вопросом Медведева, продолжая недоумевать: "Два дня на территории его никто не мог найти… А на территории что - обхода нет или как? Какая-то странная история".
Арсена Суховского, успевшего сыграть в сериале "Ладога" и фильме с Иваном Охлобыстиным "Недетский дом", похоронили в родном Краснодаре. Охлобыстин выразил свою опечаленность в связи с кончиной молодого актёра с непростой судьбой, которому прочили большое будущее.