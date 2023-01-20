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7 минут назад

Томич избил до смерти женщину, с которой познакомился в интернете

РИА "ФедералПресс"

В Томске будут судить местного жителя, который познакомился в интернете с женщиной и избил ее до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Россиянин избил до смерти женщину, с которой познакомился в интернете
Фото: ФедералПресс / Ольга ЮшковаФедералПресс / Ольга Юшкова

«Прокуратура Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», – сообщили в ведомстве.

Следователи выяснили, что в августе 2022 года сибиряк познакомился с 44-летней женщиной в интернете и пригласил ее к себе домой. Во время распития спиртного новые знакомые поссорились.

Мужчина несколько раз ударил гостью по голове и телу, та упала и потеряла сознание. На следующий день утром томич обнаружил, что женщина умерла. Чтобы скрыть преступление, сибиряк упаковал труп в полиэтиленовые пакеты и завернул в ковер, а ночью вывез тело женщины в лес и закопал. С телефона потерпевшей он отправил ее родственнице сообщение о том, что она якобы решила уехать в другой город.

В сентябре 2022 года о пропаже погибшей заявили в полицию родные. Правоохранители установили, что к смерти погибшей причастен ее интернет-знакомый. Изначально злоумышленник отрицал, что бил ее и уверял, что женщина ушла от него в неизвестном направлении, а после рассказал о случившемся. Он отметил, что не хотел ее смерти и указал на место захоронения тела. Уголовное дело направили в суд.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что во время пожара в Томске отравились четыре человека.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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