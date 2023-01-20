Полицейские избили полковника в отставке в Магадане

В Магадане полицейские избили полковника в отставке Ивана Ильина, устроившего дебош на набережной реки Магаданка, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, бывшего полковника доставили в отдел полиции, где пристегнули наручниками к решетке, после чего начали избивать руками и ногами и несколько раз ударили электрошокером.

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По данным «112», прибывший на набережную наряд полиции потребовал от дебошира, который находился в состоянии измененного сознания, покинуть общественное место. В ответ на это бывший полковник начал конфликт с полицейскими, после чего и был доставлен в отдел, где к нему применили физическое насилие.

По факту избиения в полицейском участке бывшего полковника Следственный комитет организовал проверку. Личности полицейских, участвовавших в «воспитательном процессе», были установлены. В настоящее время пострадавший находится на амбулаторном лечении.