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16 минут назад

«112»: полицейские избили полковника в отставке за дебош в Магадане

News.ru

В Магадане полицейские избили полковника в отставке Ивана Ильина, устроившего дебош на набережной реки Магаданка, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, бывшего полковника доставили в отдел полиции, где пристегнули наручниками к решетке, после чего начали избивать руками и ногами и несколько раз ударили электрошокером.

Полицейские избили полковника в отставке в Магадане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным «112», прибывший на набережную наряд полиции потребовал от дебошира, который находился в состоянии измененного сознания, покинуть общественное место. В ответ на это бывший полковник начал конфликт с полицейскими, после чего и был доставлен в отдел, где к нему применили физическое насилие.

По факту избиения в полицейском участке бывшего полковника Следственный комитет организовал проверку. Личности полицейских, участвовавших в «воспитательном процессе», были установлены. В настоящее время пострадавший находится на амбулаторном лечении.

Накануне 76-летнюю жительницу Улан-Удэ посадили под домашний арест за насилие над полицейскими. Пенсионерка обвиняется в причинении вреда здоровья средней тяжести двоим сотрудникам правоохранительных органов. Правозащитники утверждают, что обвиняемая находилась в «состоянии невыносимого эмоционального напряжения» и была спровоцирована полицейскими.

Происшествия,Иван Ильин,Следственный комитет,
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