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15 минут назад

Склад с алкоголем загорелся в российском регионе

Lenta.ruиещё 17

В Приморье загорелся склад c алкогольной продукцией. Об этом в пятницу, 20 января, сообщила пресс-служба управления МЧП по российскому региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Артем на улице Уткинская. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

В тушении задействовано 9 единиц пожарной техники и 34 человека личного состава. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Дополнение: пожар локализован, сообщили в МЧС.

12 января пожар Красноярске на одном из складов произошел мощный пожар. МЧС публиковало кадры с места происшествия.

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