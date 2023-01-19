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24 минуты назад

В Екатеринбурге выявили кишечную инфекцию у 12 посетителей закусочной

Елена Прошина

У 12 посетителей закусочной «У Аро» в Екатеринбурге выявили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Массовое отравление произошло в закусочной Екатеринбурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что все случаи были зарегистрированы с 16 по 18 января. Среди пострадавших пятеро подростков 16-17 лет. С острой кишечной инфекцией в больницу попали 11 человек. Все они перед госпитализацией посещали закусочную «У Аро».

«У пострадавших наблюдается клиника средней степени тяжести (повышенная температура, многократные жидкий стул и рвота). Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания — норовирус второго типа», — говорится в сообщении.

По итогам проверки закусочной специалисты выявили многочисленные нарушения СанПиНа. В частности, на предприятии не проводили производственный контроль и отсутствовала вода для мытья рук и инвентаря, дезинфицирующие средства.

Результаты исследования проб готовой продукции заведения показали наличие в них норовируса второго генотипа и бактерий группы кишечной палочки.

На данный момент закусочную закрыли. Кроме того, в суд были направлены документы по поводу полной приостановке деятельности заведения. Расследование произошедшего продолжается.

Происшествия,Роспотребнадзор,
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