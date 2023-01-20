В московской больнице пациентка загорелась во время операции

В Москве, в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, на операционном столе загорелась пациентка.

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Как стало известно, женщина поступила в медучреждение 8 декабря прошлого года. У нее был перелом плеча и врачи должны были установить ей пластину. Когда она легла на операционный стол, ей вкололи обезболивающий препарат и она уснула.

Через некоторое время пациентку разбудила сильная боль – она обнаружила, что загорелась. Медикам удалось вскоре потушить пламя, однако женщина получила ожоги руки, на которой делали операцию, также ожоги получил хирург.

По словам родных пострадавшей, сотрудники больницы не извинились и просили не фотографировать полученные повреждения. Супругу москвички объяснили, что причина воспламенения могла быть в коротком замыкании в оборудовании, огонь мгновенно распространился из-за антисептического вещества, которым была пропитана простынь пациентки.