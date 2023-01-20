В московской больнице пациентка загорелась во время операции

В Москве, в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, на операционном столе загорелась пациентка.
Как стало известно, женщина поступила в медучреждение 8 декабря прошлого года. У нее был перелом плеча и врачи должны были установить ей пластину. Когда она легла на операционный стол, ей вкололи обезболивающий препарат и она уснула.
Через некоторое время пациентку разбудила сильная боль – она обнаружила, что загорелась. Медикам удалось вскоре потушить пламя, однако женщина получила ожоги руки, на которой делали операцию, также ожоги получил хирург.
По словам родных пострадавшей, сотрудники больницы не извинились и просили не фотографировать полученные повреждения. Супругу москвички объяснили, что причина воспламенения могла быть в коротком замыкании в оборудовании, огонь мгновенно распространился из-за антисептического вещества, которым была пропитана простынь пациентки.
Отмечается, что 31 декабря женщину выписали, она ходит на перевязки. По словам докторов, на заживление ожогов потребуется около года. Коме того, потерпевшая намерена подать в суд на врачей, пишет Lenta.ru.