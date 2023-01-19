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31 минуту назад

Руководителей компании «Лукоморье» объявили в международный розыск

Мария Иванова

Владельца компании «Лукоморье» Сергея Лукашевского и ее гендиректора Дмитрия Лукашевского объявили в международный розыск по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тверской суд Москвы.

Руководителей компании «Лукоморье» объявили в международный розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Торгово-производственная компания «Лукоморье» выпускает рыбные консервы, икру и другую рыбную продукцию.

Журналист Бабченко* объявлен в розыск

На сайте компании указано, что она была основана в 1999 году, а торговая марка «Лукоморье» появилась в 2005-м. У компании есть рыбоперерабатывающее предприятие в Зеленограде.

В суде РИА Новости рассказали, что Сергею и Дмитрию Лукашевским предъявили обвинение по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Агентство отмечает, что фабула дела пока не раскрывается.

Оба фигуранта дела объявлены в международный розыск, также следователи попросили суд заочно арестовать их.

Ходатайства об аресте суд рассмотрит 20 и 23 января.

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