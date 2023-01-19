Британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии

Британский актер Джулиан Сэндс, известный по фильму «Чернокнижник», перестал выходить на связь в горах штата Калифорния. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KABC.
Отмечается, что кроме 65-летнего Сэндса также пропал еще один человек. Поисково-спасательный отряд прочесывает местность, однако никакой информации от них пока не поступало.
Как уточняется, семья Сэндса путешествовала по горной местности в районе Маунт-Балди. Сообщение о пропаже актера поступило 13 января.
Ранее сообщалось о пропаже актера Артема Бординова. Он перестал выходить на связь в середине января. Позднее звезда сериала «Зема» был найден живым в Пензе. Как уточняется, актер сам пришел домой.