Британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии

Британский актер Джулиан Сэндс, известный по фильму «Чернокнижник», перестал выходить на связь в горах штата Калифорния. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KABC.

Отмечается, что кроме 65-летнего Сэндса также пропал еще один человек. Поисково-спасательный отряд прочесывает местность, однако никакой информации от них пока не поступало.

Как уточняется, семья Сэндса путешествовала по горной местности в районе Маунт-Балди. Сообщение о пропаже актера поступило 13 января.