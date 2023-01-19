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52 минуты назад

ТАСС: взрыв прозвучал в Николаеве

Газета.Ru

Взрыв прозвучал в городе Николаев, расположенном на юге Украины, в регионе была объявлена воздушная атака. Об этом сообщает ТАСС.

ТАСС: взрыв прозвучал в Николаеве
Фото: Газета.ruГазета.ru

В 7:15 по московскому времени в Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу, которая продлилась 45 минут.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Запорожской и Харьковской областях.

Накануне воздушная тревога объявлялась в шести областях Украины: в Николаевской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской.

10 октября прошлого года ВС России стали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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