ТАСС: взрыв прозвучал в Николаеве

Взрыв прозвучал в городе Николаев, расположенном на юге Украины, в регионе была объявлена воздушная атака. Об этом сообщает ТАСС.

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В 7:15 по московскому времени в Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу, которая продлилась 45 минут.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Запорожской и Харьковской областях.

Накануне воздушная тревога объявлялась в шести областях Украины: в Николаевской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской.

10 октября прошлого года ВС России стали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.