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5 минут назад

Британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах Южной Калифорнии

Газета.Ruиещё 2

В горах Южной Калифорнии пропал 65-летний британский актер Джулиан Сэндс, известным по ролям в фильме «Чернокнижник», «Покидая Лас-Вегас» и «Поля смерти». Об этом сообщил KABC-TV со ссылкой на местные власти.

Британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джулиан Сэндс является одним из двух пропавших без вести туристов. Семья актера сообщила о его исчезновении в районе Маунт-Балди 13 января вечером.

По данным департамента шерифа округа Сан-Бернардино, в горах была суровая погода.

В департаменте шерифа также рассказали, что актер ушел в поход в пятницу, а когда не вернулся, его семья сразу же заявила об этом.

Ранее сообщалось, что в США семья Хайсмитов после 50 лет поисков нашла свою пропавшую родственницу по фотографии. На протяжении этих лет семья давала множество интервью по поводу пропажи и ездила в соседние штаты, когда была минимальная зацепка о пропавшей в 1971 году Мелиссы. В какой-то момент им удалось по записи о браке с бывшим мужем Мелиссы выйти на ее страницу в социальных сетях.

Происшествия,Джулиан Сэндс,
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