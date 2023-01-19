Британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии

В горах Южной Калифорнии пропал 65-летний британский актер Джулиан Сэндс, известным по ролям в фильме «Чернокнижник», «Покидая Лас-Вегас» и «Поля смерти». Об этом сообщил KABC-TV со ссылкой на местные власти.
Джулиан Сэндс является одним из двух пропавших без вести туристов. Семья актера сообщила о его исчезновении в районе Маунт-Балди 13 января вечером.
По данным департамента шерифа округа Сан-Бернардино, в горах была суровая погода.
В департаменте шерифа также рассказали, что актер ушел в поход в пятницу, а когда не вернулся, его семья сразу же заявила об этом.
Ранее сообщалось, что в США семья Хайсмитов после 50 лет поисков нашла свою пропавшую родственницу по фотографии. На протяжении этих лет семья давала множество интервью по поводу пропажи и ездила в соседние штаты, когда была минимальная зацепка о пропавшей в 1971 году Мелиссы. В какой-то момент им удалось по записи о браке с бывшим мужем Мелиссы выйти на ее страницу в социальных сетях.