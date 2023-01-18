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1 час назад

Летчик-инструктор назвал возможную причину крушения вертолета в Броварах

Илья Родин

Причиной падения вертолета в Броварах (Киевская область) могла стать неопытность экипажа, рассказал в интервью «Известиям» летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Названа возможная причина крушения вертолета под Киевом
Фото: РамблерРамблер

Красноперов предположил, что на пути воздушного судна могло возникнуть какое-либо препятствие. В частности, высоковольтные провода.

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Летчик отметил, что вертолет летел на предельно малой высоте, так как боялся подниматься слишком высоко. Он добавил, что российские военные «закрыли небо» для всех иностранных самолетов и вертолетов.

«Любой самолет или вертолет, который поднялся, для нас — это цель», - пояснил Красноперов.

Эксперт уточнил, что экипажу следовало перед вылетом тщательно изучить предполагаемый маршрут.

Напомним, что катастрофа вертолета произошла в среду, 18 января. В результате пострадали 39 человек, 14 из них погибли. В том числе, глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Происшествия,Денис Монастырский,Андрей Красноперов,Евгений Енин,
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