Названа возможная причина крушения вертолета под Киевом

Причиной падения вертолета в Броварах (Киевская область) могла стать неопытность экипажа, рассказал в интервью «Известиям» летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Красноперов предположил, что на пути воздушного судна могло возникнуть какое-либо препятствие. В частности, высоковольтные провода.
Летчик отметил, что вертолет летел на предельно малой высоте, так как боялся подниматься слишком высоко. Он добавил, что российские военные «закрыли небо» для всех иностранных самолетов и вертолетов.
«Любой самолет или вертолет, который поднялся, для нас — это цель», - пояснил Красноперов.
Эксперт уточнил, что экипажу следовало перед вылетом тщательно изучить предполагаемый маршрут.
Напомним, что катастрофа вертолета произошла в среду, 18 января. В результате пострадали 39 человек, 14 из них погибли. В том числе, глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.