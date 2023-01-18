Названа возможная причина крушения вертолета под Киевом

Причиной падения вертолета в Броварах (Киевская область) могла стать неопытность экипажа, рассказал в интервью «Известиям» летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Фото: Рамблер Рамблер

Красноперов предположил, что на пути воздушного судна могло возникнуть какое-либо препятствие. В частности, высоковольтные провода.

Летчик отметил, что вертолет летел на предельно малой высоте, так как боялся подниматься слишком высоко. Он добавил, что российские военные «закрыли небо» для всех иностранных самолетов и вертолетов.

«Любой самолет или вертолет, который поднялся, для нас — это цель», - пояснил Красноперов.

Эксперт уточнил, что экипажу следовало перед вылетом тщательно изучить предполагаемый маршрут.