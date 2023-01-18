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54 минуты назад

Пьяный пассажир попытался придушить стюардессу в самолете и угодил в тюрьму

Lenta.ru

Пьяный пассажир EasyJet попытался придушить стюардессу после приземления самолета и угодил в тюрьму на полгода. Об этом сообщает The Mirror.

Пьяный пассажир попытался придушить стюардессу в самолете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, инцидент произошел в марте 2022 года, однако судебные разбирательства длились на протяжении нескольких месяцев. 51-летний Колин Смит (Colin Smith) поначалу опровергал обвинения, но впоследствии сознался в содеянном. В Великобритании суд приговорил его к полугоду заключения в тюрьме за нападение на бортпроводницу.

Как стало известно в ходе расследования, Смит летел из Манчестера на Мальту с девушкой. Сразу после приземления в пункте назначения мужчина встал с места, хотя табло «пристегните ремни» еще было включено. Стюардесса подошла к пассажиру, чтобы сделать замечание, однако тот посмотрел на нее «пустым взглядом» и схватил за шею. Бортпроводница оттолкнула мужчину, и он упал на сидящих рядом попутчиков.

Как выяснилось позже, дебошир был в нетрезвом состоянии. По словам его спутницы, из-за страха перед полетом он выпил бутылку виски, купленную в duty-free. Смит был арестован спустя неделю сразу после возвращения в Великобританию, где стало известно о прежних судимостях мужчины.

Ранее руководитель подразделения банковского холдинга Wells Fargo в Индии был уволен с поста и арестован после того, как помочился на пожилую женщину на борту самолета во время полета из Нью-Йорка в Нью-Дели. Позднее Мишра принес публичные извинения за свою пьяную выходку и выплатил крупную сумму за моральный ущерб.

Происшествия,Колин Смит,Easyjet,
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