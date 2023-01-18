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39 минут назад

В Турции российский круизный лайнер врезался в пристань

Газета.Ru

Российский круизный лайнер Astoria Grande, согласно предварительным данным, врезался в пристань во время подхода к турецкому порту Амасра. Об этом сообщает Maritime Bulletin.

В Турции российский круизный лайнер врезался в пристань
Фото: Astoria GrandeAstoria Grande

Уточняется, что инцидент произошел на западе черноморского побережья по причине сильного шторма.

Предположительно, никто не пострадал в ходе инцидента с российским круизным лайнером.

По сведениям СМИ, команды береговой охраны приняли меры безопасности.

Корабль с 385 пассажирами и 283 членами экипажа прибыл из Сочи и пытался пришвартоваться.

Корпус круизного лайнера планируют обследовать водолазы, так как не исключается вероятность повреждений судна. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее два корабля ВМС США чуть не столкнулись в заливе Сан-Диего.

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