Защита пожизненно осужденного рыбинского маньяка направила жалобу на приговор

Защита осужденного пожизненно за изнасилование и убийство двух сестер Виталия Молчанова, известного как рыбинский маньяк, направила апелляционную жалобу на приговор суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Жалоба будет рассмотрена Первым апелляционным судом общей юрисдикции. Дата ее рассмотрения пока неизвестна.

Ранее Ярославский областной суд приговорил Молчанова к пожизненному сроку. Мужчину судили за убийство несовершеннолетних с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела обнаружила мать, вернувшись с работы. В преступлении был заподозрен сожитель женщины. Она познакомилась с 40-летним Молчановым в интернете и через месяц переехала к нему из другого города вместе с дочерями. Мужчину задержали, он признался в убийстве детей.