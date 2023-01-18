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26 минут назад

Защита пожизненно осужденного рыбинского маньяка направила жалобу на приговор

Lenta.ruиещё 2

Защита осужденного пожизненно за изнасилование и убийство двух сестер Виталия Молчанова, известного как рыбинский маньяк, направила апелляционную жалобу на приговор суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Защита пожизненно осужденного рыбинского маньяка направила жалобу на приговор
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жалоба будет рассмотрена Первым апелляционным судом общей юрисдикции. Дата ее рассмотрения пока неизвестна.

Ранее Ярославский областной суд приговорил Молчанова к пожизненному сроку. Мужчину судили за убийство несовершеннолетних с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела обнаружила мать, вернувшись с работы. В преступлении был заподозрен сожитель женщины. Она познакомилась с 40-летним Молчановым в интернете и через месяц переехала к нему из другого города вместе с дочерями. Мужчину задержали, он признался в убийстве детей.

Это не первая судимость Молчанова. В 2009 году в Екатеринбурге он зарезал и расчленил свою 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать ее соседку. В июле 2010 года его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2019 году Молчанов освободился из мест лишения свободы.

Происшествия,Виталий Молчанов,Коммерсант,
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