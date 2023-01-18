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1 час назад

Раскрыта цель полета погибшего при крушении вертолета главы МВД Украины

Никита Бородкин

Вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским, который потерпел крушение в Броварах, летел в зону боевых действий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Конечно, цель — по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел», — заявил он.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что потерпевший крушение вертолет модели Super Puma был куплен во Франции. По его словам, такие воздушные средства передавались всем силовым структурам — пограничникам, МВД и Нацгвардии.

Глава МВД Украины и его зам погибли при падении вертолета

Напомним, что утром в среду, 18 января, в Броварах Киевской области рядом с детским садом упал вертолет. На кадрах с места происшествия видно, что после крушения произошел взрыв, а потом начался сильный пожар. На борту находились Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли.

По последней информации, всего жертвами происшествия стали 18 человек, в том числе трое детей. Еще 29 получили ранения, среди них 15 несовершеннолетних.

Происшествия,Видео,Евгений Брин,Юрий Игнат,Денис Монастырский,Кирилл Тимошенко,
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