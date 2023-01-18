Руководителей оборонной компании на Украине обвинили в хищении

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения руководству оборонной компании «Спецтехноэкспорт» в хищении более 2,3 млн долларов, сообщила пресс-служба НАБУ.

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По сообщению пресс-службы, НАБУ и САП предъявили обвинение бывшему руководству компании «Спецтехноэкспорт» в хищении более 2,3 млн долларов (40,8 млн гривен в эквиваленте), передает ТАСС.

Речь идет о руководителе СТЕ, возглавлявшем компанию в 2005-2013 годах и в 2014-2015 годах, начальнике департамента и двух заместителях начальника департамента СТЕ.

НАБУ утверждает, что в 2014 году руководитель СТЕ внедрил схему хищения государственных средств посредством оплаты «так называемых агентских услуг» подконтрольной иностранной компании, в результате чего СТЕ незаконно перечислила этой компании более 2,3 млн долларов.

Руководителям СТЕ инкриминируют «хищение имущества путем злоупотребления служебным положением группой лиц по предварительному сговору», «отмывание имущества организованной группой или в особо крупном размере» и «служебный подлог».