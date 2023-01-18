Дезертир с оружием сбежал из зоны СВО

Telegram-канал Baza сообщает, что в Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира, сбежавшего с оружием из зоны СВО. По данным канала, мужчину зовут Дмитрий Перов и ему 31 год, у него может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат. Канал сообщает, что в настоящий момент ведутся его поиски

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В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира, сбежавшего с оружием из части из зоны СВО, - сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что массового ухода с боевых позиций в зоне проведения специальной военной операции не наблюдается. По его словам, служащих адаптируют к условиям, в которых они находятся, для чего нужна тонкая, спокойная, взвешенная и индивидуальная работа с личным составом.

До этого Следственный комитет России по Ростовской области опубликовал видео с задержанным дезертиром из Новошахтинска Павлом Николиным, напавшим на местных сотрудников полиции. В ведомстве уточнили, что против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) Уголовного кодекса РФ.