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53 минуты назад

Baza: в Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира из зоны СВО

News.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира, сбежавшего с оружием из зоны СВО. По данным канала, мужчину зовут Дмитрий Перов и ему 31 год, у него может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат. Канал сообщает, что в настоящий момент ведутся его поиски

Дезертир с оружием сбежал из зоны СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира, сбежавшего с оружием из части из зоны СВО, - сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что массового ухода с боевых позиций в зоне проведения специальной военной операции не наблюдается. По его словам, служащих адаптируют к условиям, в которых они находятся, для чего нужна тонкая, спокойная, взвешенная и индивидуальная работа с личным составом.

Сбежавших с оружием мобилизованных калининградцев обвинили в дезертирстве

До этого Следственный комитет России по Ростовской области опубликовал видео с задержанным дезертиром из Новошахтинска Павлом Николиным, напавшим на местных сотрудников полиции. В ведомстве уточнили, что против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) Уголовного кодекса РФ.

В Новошахтинске мужчина открыл огонь из пулемета по сотрудникам правоохранительных органов. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Нападавшего разыскивали около суток: город был перекрыт, движение транспорта остановлено. 7 декабря злоумышленника задержали на заброшенном складе в Ростовской области. Telegram-канал ВЧК ОГПУ сообщил, что дезертир оказался налетчиком-рецидивистом, который несколько раз был судим за кражи и разбой.

Происшествия,Павел Николин,Владимир Путин,Следственный комитет,
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