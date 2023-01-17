Участник «Песни года» изрезал жену ножом

56-летний участник фестиваля «Песня года» Игорь Кондуракий нанёс несколько ножевых ранений своей жене. Об этом сообщает REGNUM.
Несмотря на ножевые ранения, женщина смогла вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, которым оказался когда-то популярный исполнитель шансона и автор песен Игорь Кондуракий. Женщину срочно госпитализировали с ранением груди и шеи. Согласно сообщению медиков, у неё были задеты легкие, сердце и аорта.
Сообщается, что мужчина не стал препятствовать аресту и признал вину. Согласно предварительным выводам следователей, между супругами возникла бытовая ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил им жену. В Кондуракия возбуждено уголовное дело.
Ранее ученица девятого класса семь раз ударила ножом сверстницу в Дагестане.