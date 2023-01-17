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48 минут назад

Участник «Песни года» изрезал жену ножом

Елена Прошина

56-летний участник фестиваля «Песня года» Игорь Кондуракий нанёс несколько ножевых ранений своей жене. Об этом сообщает REGNUM.

Участник «Песни года» изрезал жену ножом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на ножевые ранения, женщина смогла вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, которым оказался когда-то популярный исполнитель шансона и автор песен Игорь Кондуракий. Женщину срочно госпитализировали с ранением груди и шеи. Согласно сообщению медиков, у неё были задеты легкие, сердце и аорта.

Сообщается, что мужчина не стал препятствовать аресту и признал вину. Согласно предварительным выводам следователей, между супругами возникла бытовая ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил им жену. В Кондуракия возбуждено уголовное дело.

Ранее ученица девятого класса семь раз ударила ножом сверстницу в Дагестане.

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