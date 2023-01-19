Опознано тело еще одного погибшего в авиакатастрофе в Непале россиянина

Тело еще одного российского гражданина, погибшего во время крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале 15 января, опознано в четверг. По остальным телам процедура продолжается, сообщил корреспонденту ТАСС посол России в этом гималайском государстве Алексей Новиков.

"Представитель и друг российской семьи из трех человек, который прибыл в Непал для опознания их тел, смог опознать в четверг тело одного погибшего. Мы пока не будем называть имя погибшего - сначала об этом должны узнать родственники. К сожалению, состояние тел очень плохое", - сказал посол.

Он напомнил, что на борту разбившегося авиалайнера находилась российская семья из трех человек: Виктория Алтунина, ее муж Виктор Лыгин и его двоюродный брат Юрий Лыгин. Кроме того, в этом самолете также погибла россиянка Елена Бандуро, ее тело ранее уже было опознано. Таким образом, установлены личности двух российских граждан. Не исключено, что для опознания остальных погибших потребуются дополнительные экспертизы.

Как отметил Новиков, посольство находится на постоянной связи с авиакомпанией Yeti Airlines, местными властями и представителями, чтобы оказать всю возможную помощь, в том числе для оформления юридических документов. Посольство также рассматривает различные возможности возвращения тел в Россию.