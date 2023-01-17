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31 минуту назад

Тело 15-летнего подростка обнаружили в Тюменской области

Газета.Ru

В Тюменской области обнаружили тело 15-летнего школьника. Об этом сообщает портал МегаТюмень со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Тело 15-летнего подростка обнаружили в Тюменской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Погибшего подростка нашли в Заводоуковске. По данным источника, мальчик учился в девятом классе.

В настоящий момент по факту случившегося организована проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в Петербурге было обнаружено тело 14-летнего школьника без признаков насильственной смерти. Рядом с погибшим нашли несколько флаконов с жидкостью для электронных сигарет и вейп. По факту гибели подростка сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку.

Происшествия,Следственный комитет,
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