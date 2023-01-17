Тело 15-летнего подростка обнаружили в Тюменской области

В Тюменской области обнаружили тело 15-летнего школьника. Об этом сообщает портал МегаТюмень со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Погибшего подростка нашли в Заводоуковске. По данным источника, мальчик учился в девятом классе.

В настоящий момент по факту случившегося организована проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.