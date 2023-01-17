Тело 15-летнего подростка обнаружили в Тюменской области

В Тюменской области обнаружили тело 15-летнего школьника. Об этом сообщает портал МегаТюмень со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
Погибшего подростка нашли в Заводоуковске. По данным источника, мальчик учился в девятом классе.
В настоящий момент по факту случившегося организована проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно, что в Петербурге было обнаружено тело 14-летнего школьника без признаков насильственной смерти. Рядом с погибшим нашли несколько флаконов с жидкостью для электронных сигарет и вейп. По факту гибели подростка сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку.