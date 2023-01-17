Автомобиль подорвали петардой при попытке повторить трюк из видеоролика

Полиция задержала жителя Кстово , бросившего петарду в салон автомобиля. Об этом сообщает nn.ru со ссылкой на нижегородское МВД.

Отмечается, что ночью 5 января в 3-м микрорайоне Кстова взорвалась машина. Полицейские предположили, что виной всему брошенная в салон петарда. Спустя несколько дней подозреваемый был задержан. Оказалось, что он увидел в сети интернет ролик, как в машину бросают петарду, и решил повторить трюк.