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5 минут назад

В Кстово мужчина подорвал автомобиль петардой, пытаясь повторить трюк из ролика

Газета.Ruиещё 2

Полиция задержала жителя Кстово, бросившего петарду в салон автомобиля. Об этом сообщает nn.ru со ссылкой на нижегородское МВД.

Автомобиль подорвали петардой при попытке повторить трюк из видеоролика
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что ночью 5 января в 3-м микрорайоне Кстова взорвалась машина. Полицейские предположили, что виной всему брошенная в салон петарда. Спустя несколько дней подозреваемый был задержан. Оказалось, что он увидел в сети интернет ролик, как в машину бросают петарду, и решил повторить трюк.

Мужчина разбил стекло автомобиля рукой и бросил в салон петарду. От взрыва машина загорелась. За порчу чужого имущества злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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