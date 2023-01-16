Под Калининградом продавец разбила голову покупательнице бейсбольной битой

В Светлогорске продавец продуктового магазина набросилась на покупательницу с бейсбольной битой и разбила ей голову, сообщает «Клопс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам 49-летней потерпевшей, 8 января 2023 года около 20:00 она пришла в продуктовый магазин, который принадлежит ей и ее бывшему мужу. Сейчас супруги судятся из-за бизнеса. В тот день продавцом работала новая возлюбленная бывшего мужа женщины.

Между женщинами возник конфликт, в ходе которого они бросили друг в друга пачки пельменей. После этого пострадавшая развернулась и хотела уйти, однако продавец набросилась на нее сзади и несколько раз ударила бейсбольной битой по голове. Затем потерпевшая потеряла сознание.

Женщина пришла в себя на улице на пороге магазина. Она вызвала бригаду скорой помощи и полицию. Когда приехали сотрудники правоохранительных органов, продавец сказала им, что ударила потерпевшую замороженной курицей, ее не стали задерживать.