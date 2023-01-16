Россиянин зарезал сына сожительницы во время ссоры

Под Тюменью суд арестовал 63-летнего местного жителя, зарезавшего 27-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 16 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

По данным ведомства, 13 января фигурант выпивал со своей сожительницей и ее сыном. Там пенсионер поссорился с потерпевшим, взял нож и шесть раз ударил жертву в грудь и живот, нанеся смертельные ранения.