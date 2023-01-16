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22 минуты назад

Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-главного нарколога Минздрава Евгения Брюна

Газета.Ruиещё 2

Московский городской суд 16 января оставил без изменения решение первой инстанции о домашнем аресте в отношении бывшего главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна, осужденного за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Евгения Брюна
Фото: газета.ругазета.ру

Отмечается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение об аресте.

Кроме того, суд отклонил жалобу коллеги Брюна Владимира Яковлева. Они оба останутся под домашним арестом до 3 февраля 2023 года.

Также был арестован коллега Брюна по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев. Он признал вину по делу о мошенничестве и заключил сделку со следствием.

По неподтвержденной информации, уголовное дело в отношении Евгения Брюна связано с тендерами на тест-системы для определения маркера хронического алкоголизма в организме. Ранее такие тесты собирались ввести при получении водительских прав. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Происшествия,Владимир Яковлев,Владимир Якушев,Евгений Брюн,Минздрав РФ,Мосгорсуд,
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