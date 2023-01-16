Мосгорсуд оставил под домашним арестом Евгения Брюна

Московский городской суд 16 января оставил без изменения решение первой инстанции о домашнем аресте в отношении бывшего главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна, осужденного за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Отмечается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение об аресте.

Кроме того, суд отклонил жалобу коллеги Брюна Владимира Яковлева. Они оба останутся под домашним арестом до 3 февраля 2023 года.

Также был арестован коллега Брюна по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев. Он признал вину по делу о мошенничестве и заключил сделку со следствием.